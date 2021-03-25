Тула, , 09:41 — REGNUM В Тульской области отменено требование об обязательной самоизоляции для жителей в возрасте старше 65 лет, сообщили в управлении пресс-службы правительства региона. Изменения в указ «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области» 24 марта внёс глава региона Алексей Дюмин.

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В связи с отменой обязательной самоизоляции в Тульской области возобновлено действие льготных проездных и скидок на проезд для людей старшего поколения. Вместе с тем, пожилым людям рекомендовано воздержаться от посещения мест с массовым пребыванием людей, минимизировать контакты и по возможности оставаться дома. Работодателям региона рекомендуется с учетом характера работы обеспечить перевод на дистанционный режим работы сотрудников старше 65, а также по возможности для всех работников установить режим гибкого рабочего времени. Также рекомендовано обеспечить вакцинацию 80% сотрудников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тульской области смягчены коронавирусные ограничения, в частности. разрешено проведение массовых деловых мероприятий при условии, что все участники имеют сертификаты о прохождении вакцинации от коронавируса.

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