Санкт-Петербург, , 09:53 — REGNUM Многокилометровые пробки в обе стороны образовались утром 25 марта на участке Кольцевой автомобильной дороги (КАД) Санкт-Петербурга из-за ДТП в районе поселка Шушары. В дорожной аварии пострадал один человек. Об этом 25 марта ИА REGNUM сообщили в Упрдор «Северо-Запад».

Около восьми часов утра на 61 км внешнего кольца КАД, между Шушарами и Софийской улицей, столкнулись попутно двигавшиеся два легковых автомобиля.

«Поврежденными машинами заняты 1 и 4 полосы, — уточнили в пресс-службе дорожного управления. — Пострадал один человек».

В результате на месте образовался затор в три километра. Однако, по данным сервиса «Яндекс карты», в настоящий момент на данному участке КАД образовалась пробка с внешней стороны КАД уже в 4 км, а с внутренней — почти 7 км. В целом ситуация на дорогах города оценивается всего в 3 балла.