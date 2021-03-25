Москва, , 09:38 — REGNUM Ёмкость водохранилищ позволит Москве избежать подтоплений, сообщил вице-мэр столицы Пётр Бирюков.

По его словам, для столичного региона вода поступает из 15 водохранилищ Москворецко-Вазузской и Волжской систем. И сейчас они имеют достаточное количество свободных ёмкостей, чтобы принять талые стоки, что исключит подтопление территорий.

«По прогнозам, в этом году приток талых вод может составить до 270 млн кубометров, при этом свободная ёмкость только Москворецких водохранилищ — 343 млн кубометров, так что весь талый сток сможем принять», — сказал Бирюков.

Вице-мэр отметил, что сооружения и службы готовы к половодью.

Как сообщало ИА REGNUM, Ленинградская область в преддверии паводка готовится к ледовзрывным работам, которые специалисты проведут в конце марта на шести участках рек Сясь, Свирь, Паша и Оять.

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