Москва, , 09:40 — REGNUM Известный телепроект «Дом-2» будет выходить на новом канале. Об этом 25 марта сообщает издание StarHit.

По данным издания, телеканал «Ю» выкупил права на показ «Дома-2». Новые серии реалити-шоу выйдут уже в середине апреля 2021 года.

ИА REGNUM напоминает, что в декабре 2020 года телеканал «ТНТ» закрыл проект «Дом-2». Шоу выходило на «ТНТ» 16 лет, и в нем приняли участие более двух тысяч человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Disney Plus снимет сериал, связанный с фильмами «Сокровище нации»