Сеул, , 11:21 — REGNUM Национальное собрание (парламент) Южной Кореи принял закон о четвёртом дополнительном бюджете, направленном на оказание помощи пострадавшим от пандемии коронавируса. Об этом сообщает DongA Ilbo со ссылкой на свои источники.

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В ходе пленарного заседания за проект закона проголосовали 242 депутата, шесть депутатов высказались против, 11 депутатов воздержались при голосовании.

Известно, что закон был принят спустя 21 день после того, как документ был одобрен правительством и представлен Национальному собранию.

Напомним, что сумма дополнительного бюджета составляет 15 трлн вон (~$13,2 млрд. Из которых 8,1 трлн вон (~$7,1 млрд) будет выделено на финансовую поддержку жителей страны, 2,8 трлн вон (~$2,4 млрд) — на проекты по поддержанию рынка труда, 4,1 трлн вон (~$3,6 млрд) — на карантинные мероприятия, включая закупку вакцины. Размер помощи для каждого получателя будет зависеть от степени понесённого ущерба.

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Между тем, во второй половине дня состоялось заседание Государственного совета Южной Кореи под председательством премьер-министра Чон Сэ Гюна, в ходе которого был утверждён закон о дополнительном бюджете, ранее одобренный Национальным собранием (парламентом) страны.

Премьер-министр обратился к заинтересованным ведомствам с просьбой сконцентрировать все усилия на скорейшем распределении финансовой помощи.