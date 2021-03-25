Сеул, , 09:36 — REGNUM Москва и Сеул намерены создать совместный инвестиционный фонд объёмом до $1 млрд. Переговоры по этому вопросу уже ведутся. Об этом 25 марта на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Южной Кореи Чон Ый Ёном заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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«Осуществляются и готовятся к реализации масштабные проекты по инвестиционному сотрудничеству на Дальнем Востоке и в Арктической зоне Российской Федерации, — сообщил глава российского внешнеполитического ведомства. — Ведутся переговоры о создании российско-корейского инвестиционного фонда объёмом до $1 млрд».

Лавров добавил, что эта тема будет обсуждаться в ходе заседания российско-корейской совместной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которое должно состояться до конца 2021 года в Сеуле.

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Также глава МИД РФ заявил о планах России и Южной Кореи быстрыми темпами вернуться к наращиванию двустороннего товарооборота, показатели которого снизились в 2020 году из-за пандемии коронавирусной инфекции.