Сеул, 25 марта 2021, 09:36 — REGNUM Москва и Сеул намерены создать совместный инвестиционный фонд объёмом до $1 млрд. Переговоры по этому вопросу уже ведутся. Об этом 25 марта на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Южной Кореи Чон Ый Ёном заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
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Лавров добавил, что эта тема будет обсуждаться в ходе заседания российско-корейской совместной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которое должно состояться до конца 2021 года в Сеуле.
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Также глава МИД РФ заявил о планах России и Южной Кореи быстрыми темпами вернуться к наращиванию двустороннего товарооборота, показатели которого снизились в 2020 году из-за пандемии коронавирусной инфекции.