Камбарка, , 09:35 — REGNUM В Камбарке планируется построить нефтехимический комплекс по переработке нефтяного сырья и производству полиэтилена, полипропилена, ароматических углеводородов и продуктов их глубокой переработки. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети глава минпромторга Удмуртии Виктор Лашкарев.

Реализация проекта обсуждалась на встрече с главой Камбарского района, представителями ООО «Удмуртская нефтехимическая компания», которая является инвестором и инициатором проекта, а также с участием представителей генерального подрядчика строительства — Hyundai Engineering Co. Ltd.

Объем инвестиций в строительство оценивается в 188 млрд рублей. в перспективе здесь будет создано около 1 тыс. новых рабочих мест, отметил Лашкарев.

Как сообщало ИА REGNUM, также в Камбарке на базе объекта уничтожения химического оружия (УХО) планируется создание комплекса переработки отходов I и II класса опасности «Камбарка».

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