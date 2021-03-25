Варшава, , 09:35 — REGNUM 24 марта в Польше традиционно отметили Национальный день памяти о жителях республики, спасавших евреев от смерти во время немецкой оккупации страны в 1939—1945 годах. В связи с этим президент страны Анджей Дуда вручил государственные награды участникам тех событий, которые отметились помощью преследуемым нацистами евреям. Об этом сообщает Polskie Radio.

После торжественной церемонии вручения госнаград, которая состоялась в Президентском дворце, Анджей Дуда заявил, что считает этот день важным для польской исторической памяти.

«Поляки, которые рискую своей жизнью и свободой спасали евреев от смерти во время немецкой оккупации, заслуживают отдельного уважения. Часто в мире чествуют только военных и солдат, но были и те, кто спасал жизни не на фронте, а находясь под оккупацией», — заявил он.

Президент также напомнил, что есть большое число поляков, которым израильский Институт памяти Яд-Вашем присвоил почетное звание Праведников мира за спасение евреев во время войны. «Многие поляки также погибли от рук гитлеровцев вместе со спасенными ими евреями. Все они заслуживают вечной чести и памяти. Это долг нас, современных поляков», — добавил он.

Национальный День памяти поляков, спасавших евреев в условиях нацистской оккупации, был учрежден в 2018 году по инициативе президента Анджея Дуды. День памяти приходится на 24 марта, в годовщину убийства в 1944 году нацистами польской семьи Ульмов из местности Маркова на юге Польши, а также скрытых ими евреев из семей Гольдманов, Диднеров и Грюнфельдов.