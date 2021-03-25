Москва, , 09:46 — REGNUM На треть за три года уменьшилось количество торговых центров в российских городах, работающих с нарушениями пожарной безопасности. Об этом сообщили 25 марта в МЧС России.

В ведомстве уточнили, что собственники устранили более 200 тыс. нарушений обязательных требований пожарной безопасности, в результате объектов с нарушениями стало на 27% меньше. С 2018 года количество пожаров на крупных торговых объектах сократилось более чем на 9%.

После пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, который произошёл 25 марта 2018 года и унёс жизни 60 человек, в объектах с массовым пребыванием людей стали проходить масштабные внеплановые проверки. Проверено 86 тыс. таких объектов, в том числе более 11 тыс. торгово-развлекательных центров, сообщили в МЧС агентству ТАСС.

По итогам проверок выявлено 282 тыс. грубых нарушений противопожарных требований на 28 тыс. объектах.

Торгово-развлекательные центры МЧС теперь проверяет чаще. Так, объекты вместимостью более 5 тыс. человек проверяют раз в два года, а не раз в четыре года. ТРЦ вместимостью более 1 тыс. человек проверяют один раз в три года.

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