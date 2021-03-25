Вашингтон, , 09:35 — REGNUM Студия Psyonix анонсировала игру Sideswipe для мобильных устройств, которая будет представлять собой спин-офф Rocket League. Об этом 25 марта сообщил портал Eurogamer.

Разработчики отметили, что игра, релиз которой состоится на платформах iOS и Android, разрабатывается «с нуля». Она будет распространяться по бесплатной модели и предоставит геймерам возможность играть в режиме двухминутных матчей в формате «1 на 1» или «2 на 2». Psyonix выложила в сеть трейлер с демонстрацией игрового процесса альфа-версии Sideswipe.

Релиз Rocket League состоялся 7 июля 2015 года в Steam. В сентябре 2020 года игра покинула каталог Steam, и стала бесплатным эксклюзивом Epic Games Store.

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