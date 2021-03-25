Нур-Султан, 25 марта 2021, 09:34 — REGNUM Двадцать девятая сессия Ассамблеи народов Казахстана пройдет 28 апреля 2021 года в Нур-Султане, сообщили 25 марта в пресс-службе президента республики.
Согласно распоряжению казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева, центральной повесткой сессии станет «30 лет единства, мира и согласия». Соответствующие организационные меры поручено принять правительству Казахстана.
Отметим, Ассамблея народов Казахстана — консультативно-совещательный орган при президенте республике. Председателем ассамблеи является первый президент республики Нурсултан Назарбаев.
Читайте также: Назарбаев раскритиковал работу центров обучения казахскому языку