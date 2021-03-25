Бичурский район, Бурятия, , 09:33 — REGNUM В Бичурском районе Бурятии 24 марта произошёл пожар, завершившийся гибелью человека. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и ЧС, в местности «Урочище Тургенева» частный дом с гаражом.

Из-за позднего обнаружения и вызова пожарных, к моменту прибытия спасателей строения были полностью объяты пламенем. Огонь также перекидывался на стоящий поблизости трактор.

Общими усилиями огнеборцам с добровольными пожарными огонь удалось потушить. В результате оказались уничтожены дом, гараж, трактор, электростанция на общей площади 160 кв. метров.

«В ходе разбора места пожара под обрушившимися конструкциями печи в пристрое дома обнаружено тело женщины 1964 г.р. Причиной пожара предположительно явилось неосторожное обращение с огнем при курении», — отметили в агентстве.

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