Тула, , 09:33 — REGNUM В Тульской области смягчают коронавирусные ограничения при условии проведения вакцинации, изменения в указ «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области» 24 марта внёс губернатор Алексей Дюмин. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении пресс-службы правительства Тульской области.

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Так, в Тульской области снимается запрет на проведение массовых деловых мероприятий, однако при условии, что у всех участников имеются сертификаты о прохождении вакцинации от коронавируса. Также посетители с сертификатом о прививке не будут учитываться при соблюдении требования по заполнению зала до 50% процентов на спортивных, культурных и зрелищных мероприятиях.

По данным на 24 марта в Тульской области положительные результаты тестов на коронавирус получили 35 603 человека, в том числе 95 новых случаев подтверждено за сутки. Скончался 1 481 пациент с подтверждённым заражением.