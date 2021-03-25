Екатеринбург, , 09:40 — REGNUM Хранящийся в Екатеринбурге Шигирский идол меняет представление об истории человечества. Об этом сообщается в статье The New York Times.

В издании рассказывают о древнейшей в мире деревянной скульптуре, сохранившейся до сих пор. Идол хранится в Свердловском областном краеведческом музее.

В статье сообщается, что существование скульптуры бросает вызов «этноцентрическому представлению» о том, что истоки современной цивилизации лежат на Ближнем Востоке. Продвигающиеся по пути исследования Шигирского идола учёные «отделяют западную науку от колониализма», пишет NY Times.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в Екатеринбурге отметили 120-летие со дня обнаружения Шигирского идола.

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