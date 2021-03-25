Сува, , 09:36 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5 в Тихом океане у архипелага Фиджи. Об этом 25 марта сообщает Геологическая служба США.

По информации службы, эпицентр землетрясении находился на расстоянии 886,4 км в южном направлении от столицы Фиджи города Сува, в котором проживает примерно 77,3 тыс. человек.

Очаг подземных толчков располагался на глубине 598,4 км. При этом данных об угрозе цунами не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в центральной части Колумбии 24 марта были зафиксированы подземные толчки магнитудой 4,7.