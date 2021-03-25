Вашингтон, , 09:31 — REGNUM Три корабля ВМФ США подверглись нападкам со стороны неопознанных летающих объектов (НЛО) в 2019 году у побережья Калифорнии, сообщает со ссылкой на опубликованные материалы судовых журналов New York Post.

Согласно записям с кораблей, полученным новостным сайтом The Drive посредством Закона о свободе информации США, неопознанные летательные аппараты, названные в журналах «беспилотными летательными аппаратами», в течение нескольких дней пролетали мимо трех эсминцев.

В отчете говорится, что на протяжении нескольких дней в июле 2019 года шесть дронов окружили авианосец «Кидд» и военные корабли «Рафаэль Перальта» и «Джон Финн», время от времени выполняя «наглые» маневры.

«Два БПЛА замечены с правого борта», — говорится в журнале корабля «Рафаэля Перальты».

Суда ВМФ, оснащенные датчиками, радаром, тепловизионными и электрооптическими системами, тем не менее, не смогли отследить беспилотные летательные аппараты, когда они исчезли.

15 июля 2019 года корабли связались с круизным лайнером Carnival Imagination, который плыл поблизости, чтобы определить источник происхождения беспилотников. По словам экипажа круизного лайнера, беспилотники им не принадлежали. Более того, они указали на то, что пять или шесть из летательных аппаратов окружили в момент связи эсминцы ВМФ.

Неопознанные летающие объекты были замечены в то время, когда военные корабли участвовали в учениях примерно в 100 милях от побережья Лос-Анджелеса, что выходит далеко за пределы досягаемости коммерческих дронов

Инцидент стал поводом для расследования военно-морского флота, береговой охраны, ФБР и других агентств, однако какой-то ясности они не внесли.