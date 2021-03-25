Москва, 25 марта, 2021, 09:36 — ИА Регнум. Горьковский автомобильный завод представил на выставке «Modern Bakery Moscow 2021» фургон-рефрижератор на базе бескапотного грузовика «Валдай NEXT». Об этом сообщает пресс-служба компании.

Zr.ru Фургон-рефрижератор на базе «Валдай NEXT»

Выставка, где представлен автомобиль, проходит в Экспоцентре в Москве. Длиться она будет до 26 марта.

Новый фургон-рефрижератор предназначен для перевозки замороженных продуктов. Также на выставке представлена мобильная версия автолавки на базе «ГАЗель NEXT».

Фургон-рефрижератор предназначен для перевозки продуктов в температурном режиме от — 20 до +12 °C. Чтобы выдерживать данный режим, кузов фургона покрыт пенополистиролом толщиной 80 мм. Внутри рефрижератора можно разместить восемь стандартных европаллет.

Стоит отметить, что это первый образец машины со специальными надстройками, изготовленный на шасси модели «Валдай NEXT».

Ранее компания Citroen провела премьеру своего первого полностью электрического фургона e-Berlingo. Он собран на платформе EMP2. Модель оснащена 134-сильным электромотором и аккумулятором ёмкостью 50 кВт-ч. Дальность хода фургона равна 275 км.

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