Москва, , 09:30 — REGNUM На территории Троицкого и Новомосковского округов (ТиНАО) в 2022 году простоят шесть детсадов на 1495 мест, восемь школ для 8670 учащихся и две поликлиники на 900 посещений, сообщается на портале мэра столицы.

Глава Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин пояснил, что все социальные объекты в Новой Москве соответствуют столичным стандартам качества и оснащения. Также уделяется повышенное внимание вопросам безопасности, экологичности и созданию безбарьерной среды.

Жидкин уточнил, что с 2012 года в Новой Москве построено 69 школ, детсадов и медучреждений. В 2021 году введут в эксплуатацию социальные и промышленные объекты площадью 570 тыс. кв. м, это позволит создать около 10 тыс. новых рабочих мест.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Новой Москве до 2024 года планируется возвести не менее 100 детсадов, школ, амбулаторий и поликлиник.

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