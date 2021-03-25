25 марта 2021 | Время чтения 4 мин

Прошло три года со дня трагического пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре. 25 марта 2018 года в ТРЦ «Зимняя вишня» погибли 60 человек, большинство из которых дети.

Анна Алябьева, , 10:07 — REGNUM Прошло три года со дня трагического пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре. 25 марта 2018 года в ТРЦ «Зимняя вишня» погибли 60 человек, большинство из которых дети.

Кемерово Анна Алябьева © ИА REGNUM

«Светлая память погибшим! Сил и здоровья всем родным и близким!» — написал в своём Instagram мэр Кемерова Илья Середюк.

Видео, посвящённое трагедии, на своём официальном сайте опубликовал Следственный комитет России.

«Три года назад случилась страшная трагедия. В пожаре, который вспыхнул в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», погибли 60 человек. Среди них были и дети. На данный момент сотрудники СК России завершили расследование и передали в суд пять уголовных дел, объём которых составил более тысячи томов. К уголовной ответственности привлечены 15 лиц. В зависимости от роли и действий (бездействия) каждого следствие вменило фигурантам такие преступления, как нарушение требований пожарной безопасности; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности; получение взятки; дача взятки; посредничество во взяточничестве; халатность; растрата; злоупотребление должностными полномочиями; мошенничество, — уточнили в ведомстве. — Следствие установило недостатки спасательной операции со стороны некоторых пожарных, а также непроведение руководством регионального МЧС проверок по соблюдению требований противопожарной безопасности и эксплуатации объекта с массовым пребыванием людей и дало их действиям правовую оценку. Следствием выявлены множественные нарушения при строительстве здания и факты пренебрежения правилами пожарной безопасности со стороны владельца комплекса и отдельных его сотрудников. Очевидно, что при проведении проверок и выдаче документов, подтверждающих соответствие реконструированного здания строительным правилам и нормам, сотрудники Госстройнадзора на многое закрыли глаза. В результате тщательного анализа всех обстоятельств произошедшего следствие четко определило круг лиц, чьи неверные действия и некомпетентные решения повлекли гибель людей».

«Спасибо, что кто-то ещё помнит. Везде — тишина. Что происходит на процессе — непонятно», — написала Екатерина К. в группе «Трагедия_Зимняя вишня» в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее в группе было опубликовано видео «Последний день «Зимней вишни».

«Каждый из нас пропустил через своё сердце весь ужас и боль той катастрофы. Она разделила жизнь на «до» и «после». Это рана, которая не заживает, — написал в своём Instagram экс-губернатор Кузбасса Аман Тулеев. — Так получилось, что нынешняя трагедия прошла и через мою семью: в пожаре погибла моя племянница Таня, которой исполнилось всего 11 лет. Она вместе с одноклассниками тоже оказалась в «Зимней вишне». Пошла в кино, а когда начался пожар, перестала отвечать на звонки… Вот сейчас вспоминаю об этом, и ком в горле стоит, слезы подкатывают… То есть все переплелось — и наша общая, и личная боль». По личному мнению Тулеева, «это было похоже на поджог».

Но повторяю, это мое мнение. Доказательств этого у меня нет. Само здание этого торгового центра было словно специально выстроенная ловушка. Почему кинозалы, игровые залы оказались на верхнем этаже? Почему все двери оказались заперты наглухо, в том числе и дверь кинозала, где находились дети? Пожарная сигнализация вообще не работала, а вентиляция действовала в обратном направлении, внутрь здания, тем самым ещё больше раздувая пламя. … Следственные органы дадут ответы», — подчеркнул он.

Напомним, президент России Владимир Путин 1 апреля 2018 года отправил Амана Тулеева в отставку. Тулеев в своём видеообращении тогда сказал, что морально не может работать «с таким тяжелейшим грузом».

Аман Тулеев Government.ru

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Отметим, что сегодня, 25 марта, во всех кемеровских храмах пройдут молебны. Жители Кемерова несут цветы к памятному камню, установленному в Парке Ангелов.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв также почтил память погибших во время трагедии в ТЦ «Зимняя вишня». Он возложил цветы в Парке Ангелов.

«Простите дети, там, за всё простите, И нету слов, лишь слезы по щекам. Навечно в памяти с улыбкой Ваши лица, Сколько ещё таких уроков нужно нам», — написала в группе «Подслушано Кемерово» в социальной сети «ВКонтакте» Юлия А.

«Эту страшную дату никогда не забыть нам. Она вечно будет в наших сердцах, ведь в этот день мы потеряли самых добрых, близких, родных нам людей. И нет слов, чтобы передать ту боль, которую мы все ощущаем вместе», — отметил Данила Г.

«Уже три года прошло. Светлая память. Простите нас, дети», — подчеркнула Рамиля Д.

Напомним, что 25 марта 2018 года в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» Кемерова произошёл пожар, в котором погибли 60 человек, из них 37 — дети.