Берлин, , 09:28 — REGNUM За минувшие 24 часа на территории Германии было выявлено 22 657 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 25 марта сообщает Институт Роберта Коха, входящий в структуру немецкого минздрава.

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По данным института, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 2 713 180.

Также сообщается, что за это же время в Германии от COVID-19 скончались 228 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов возросло до 75 440.

При этом уточняется, что на данный момент в стране свыше 2,456 млн человек вылечились от нового заболевания.

Кроме этого, указывается что в наибольшей степени от коронавируса пострадали федеральные земли Северный Рейн-Вестфалия (588 901 заразившийся), Бавария (408 909) и Баден-Вюртемберг (349 671).

Отметим, днем ранее в Германии за сутки было выявлено свыше 10,6 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.