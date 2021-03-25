Калуга, 25 марта, 2021, 11:17 — ИА Регнум. Калужская область занимает второе место в Центральном федеральном округе по уровню раскрываемости наркопреступлений, сообщает 25 марта корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на начальника управления МВД России по Калужской области Александра Дедова.

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На протяжении последних лет Калужская область имеет один из самых низких уровней наркотизации населения в сравнении с соседними регионами. В течение четырех лет удается сдерживать рост числа лиц с диагнозом «наркомания» — колебания, как в сторону уменьшения, так и увеличения варьируются в пределах от 2,6 до 5,1%. Подобные тенденции сохраняются и в отношении преступности, связанной с незаконным оборотом наркотиков. Для снижения напряженности ситуации в регионе намерены внедрять дополнительные меры профилактики употребления и распространения наркотиков. В частности, использовать опыт других областей, где применяется арест имущества за незаконный сбыт наркотических веществ.

Особое внимание в профилактике наркозависимости в Калужской области направлено на молодёжь. Неотъемлемой частью этой работы является тестирование учащихся, которое сейчас превышает 90%, а также помощь наркозависимым. Также требуют внимания вопросы повышения эффективности контроля за деятельностью негосударственных реабилитационных центров. В регионе пять организаций такого рода. В их числе — «Обитель «ТИЛь», реабилитационный центр по излечению от наркомании и алкоголизма «Ильинка», общинный центр педагогики «Спас», центр экстренной поддержки «Возрождение», а также реабилитационное социальное учреждение Калужской области № 1. С целью повышения качества их услуг начата работа по созданию областной ассоциации, которая будет не только оказывать помощь, но и содействовать в защите прав лиц, нуждающихся в реабилитации и ресоциализации.