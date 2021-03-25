Севастополь, , 09:25 — REGNUM Бывший главный государственный жилищный инспектор города Севастополя задержан по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сообщили 25 марта в Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю. Оперативные мероприятия проводились во взаимодействии с ГУЭБиПК МВД России и УЭБиПК УМВД России по городу Севастополю.

По версии следствия, с ноября 2018 по февраль 2021 года обвиняемый, занимавший пост руководителя Госжилинспекции Севастополя, получил лично взятку в виде денег и имущества на общую сумму свыше 1,6 миллиона рублей. Вознаграждение предполагалось за оказание общего покровительства представителям управляющих компаний за предупреждение о поступающих жалобах и запланированных проверках, непривлечение к административной ответственности.

По месту жительства и бывшему месту работы задержанного проведены обыски. Ему предъявлено обвинение в получении должностным лицом взятки в особо крупном размере. Следствие устанавливает всех лиц, причастных к преступной схеме.