Санкт-Петербург, , 09:47 — REGNUM Ленинградская федерация профсоюзов (ЛФП) высказала свою глубокую озабоченность тем, что в Санкт-Петербурге до сих пор не подписано Региональное соглашение между органами исполнительной власти, работодателями и профсоюзами о минимальной заработной плате в регионе на 2021 год. Тем самым региональный МРОТ остался на уровне, установленном на 2020 год, что наносит ущерб интересам наёмных работников.

Здание Смольного Дарья Драй © ИА REGNUM

«Такая ситуация в Петербурге возникла впервые за 30 лет существования системы социального партнерства», — говорится в открытом письме главы ЛФП Владимира Дербина в адрес губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Глава ЛФП напомнил губернатору, что минимальная заработная плата устанавливается в Санкт-Петербурге с 2008 года на основании решения Трехсторонней комиссии Санкт-Петербурга по регулированию социально-трудовых отношений. Более десяти лет механизм такого взаимодействия исправно действовал, минимальная зарплата в Петербурге ежегодно повышалась, а в кризисном 2015 году — даже дважды за год.

«К сожалению, переговоры, прошедшие в 2020 — начале 2021 годов, в том числе с участием назначенного Вами координатором Трехсторонней комиссии вице-губернатора Санкт-Петербурга В. Н. Княгинина, не возымели успеха, — пишет губернатору Петербурга Владимир Дербин. — Сторона, представляющая органы исполнительной власти, заявила о невозможности увеличения минимальной заработной платы в 2021 году, основываясь на заявлениях малого бизнеса о его тяжелом положении в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции. При этом, по официальным данным, почти все предприятия малого бизнеса, за исключением организаций гостиничного дела и общественного питания, в 2020 году не только сохранили свои объемы деятельности, но и увеличили численность работников».

Профсоюзный лидер обращает внимание, что в отношении работников бюджетной сферы органы власти Петербурга всё-таки приняли решение об индексации их заработной платы и заложили необходимые средства в бюджет 2021 года. «Такая позиция фактически разделила работников на «своих» и «иных», что, на наш взгляд, категорически неприемлемо», — подчеркивает Дербин.

По его мнению, стремление представителей малого бизнеса покрыть свои убытки за счет работников, фактически поддержанное органами исполнительной власти, подрывает основные принципы, заложенные в Трехстороннем соглашении Санкт-Петербурга, прежде всего, в отношении гарантии социальной защищенности — минимальной заработной платы.

«То, что сегодня так легко авторитарно уничтожается — это достижения многолетних переговоров социальных партнеров. Сохранение баланса интересов — результат отлаженного взаимодействия трех сторон. Нарушение такого баланса всегда приводит к росту социальной напряженности», — предупреждает Владимир Дербин.

Он высказал надежду на то, что вмешательство Александра Беглова в эту ситуацию поможет достигнуть компромисса.

Напомним, минимальная зарплата в Санкт-Петербурге на 2020 год была установлена в сумме 19 тыс. рублей в месяц в результате подписаниятрехстороннего соглашения между правительством города, Ленинградской федерацией профсоюзов и Союзом промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга.

Читайте ранее в этом сюжете: МРОТ в Петербурге будет втрое ниже средней зарплаты