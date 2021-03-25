Киев, , 09:27 — REGNUM На украинскую антарктическую станцию «Академик Вернадский» отправилась 26-я летняя экспедиция. Об этом сказано в пресс-релизе Национального антарктического научного центра Украины.

«Её участники проведут на ледяном континенте около 13 месяцев. Команда снова является самой молодой среди всех предыдущих экспедиций, но возглавил её один из самых опытных украинских полярников», — сказано в сообщении.

В экспедиции участвуют 12 человек — 11 мужчин и одна женщина. Возглавляет экспедицию учёный-геофизик Богдан Гаврилюк.

Учёные отправились в Антарктиду из киевского аэропорта «Борисполь». Им предстоит пролететь Турцию, Бразилию и Чили. После двухнедельного карантина они отправятся в Антарктиду на корабле.

Напомним, ранее британские учёные нашли под шельфовым ледником Антарктиды неизвестных животных, напоминающих морские губки.

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