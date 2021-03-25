Киев, 25 марта 2021, 09:27 — REGNUM На украинскую антарктическую станцию «Академик Вернадский» отправилась 26-я летняя экспедиция. Об этом сказано в пресс-релизе Национального антарктического научного центра Украины.
В экспедиции участвуют 12 человек — 11 мужчин и одна женщина. Возглавляет экспедицию учёный-геофизик Богдан Гаврилюк.
Учёные отправились в Антарктиду из киевского аэропорта «Борисполь». Им предстоит пролететь Турцию, Бразилию и Чили. После двухнедельного карантина они отправятся в Антарктиду на корабле.
Напомним, ранее британские учёные нашли под шельфовым ледником Антарктиды неизвестных животных, напоминающих морские губки.
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