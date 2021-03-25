Джакарта, , 09:24 — REGNUM В министерстве здравоохранения Индонезии подтвердили, что в страну прибыло 16 млн доз китайской вакцины Sinovac, сообщает CNN Indonesia.

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Вакцину доставили из Китая в Индонезию на самолете Garuda. Самолет приземлился в аэропорту Сукарно Хатта 25 марта в 12:00 по местному времени.

Десятки миллионов доз вакцины, доставленной из Китая, будут переработаны на индонезийском предприятии Biofarma в Бандунге.

В министерстве здравоохранения отметили, что наличие вакцин жизненно важно для общества в борьбе с пандемией. Есть надежда, что с поставкой новой партии вакцины процесс вакцинации пойдет быстрее.

Как сообщало ИА REGNUM, управление по контролю за продуктами и лекарствами Индонезии зарегистрировало российскую вакцину против коронавируса «Авифавир».

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