Вашингтон, , 09:24 — REGNUM Будущая игра The Elder Scrolls VI получит новую систему магических заклинаний. Об этом 25 марта сообщил портал Game Rant.

Пользователь Twitter Dov Grey сообщил, что в шестой части популярной серии ролевых игр система заклинаний в т.ч. будет основана на рисовании рун. Он отметил, что информация не является стопроцентно достоверной, однако его источник сообщил, что подход будет отличаться от того, который применялся в Skyrim и других частях The Elder Scrolls.

https://twitter.com/HotGirlVideos69/status/1373284932236247040

Стоит отметить, что в The Elder Scrolls V: Skyrim компания Bethesda упростила систему заклинаний по сравнению с предыдущими играми франшизы. Многие давние поклонники серии критиковали новый подход разработчиков.

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