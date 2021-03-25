Верхняя Пышма, Свердловская область, , 09:32 — REGNUM Раритетные мотоциклы и автомобили музея военной техники впервые в 2021 году вышли из ворот выставочного центра «Парадный расчет». В нем собраны ходовые образцы периода 1930−40-х гг. Они принимают участие в ежегодных праздничных шествиях, которые проходят в Верхней Пышме 9 мая.

Пресс-служба УГМК

Пресс-служба УГМК

Пресс-служба УГМК

Перед первым запуском двигателей узлы и механизмы тщательно проверяют, заряжают аккумуляторы и заливают топливо в баки. «Машины почти год без движения простояли! В таких условиях шланги высыхают и трескаются. Их надо менять. Окисляется электропроводка, на контактах зажигания появляется нагар, как на любой машине. Так что броневикам тоже нужно ТО», — говорит старший техник-механик отдела по работе с техникой Музейного комплекса УГМК Александр Викторов.

Пресс-служба УГМК

Пресс-служба УГМК

Открывают сезон бронеавтомобиль БА-64, мотоциклы М-72 и внедорожник «Виллис». Своей очереди дожидаются пикап ГАЗ-4 с зенитной установкой в кузове и мотоциклы ТИЗ. Они впервые примут участие в праздничном шествии. Основная цель первого выезда обнаружить возможные неисправности и начать их устранять.

Пресс-служба УГМК

Пресс-служба УГМК

В День Победы танки, самоходки, мотоциклы и автомобили, возраст которых больше 75 лет, пройдут по главному проспекту медной столицы Урала почти пять километров. Подготовка к этому маршу займет все оставшееся до празднования время. Следом за мотоциклами и автомобилями из боксов начнут выводить гусеничную технику — танки и самоходные орудия. В апреле ходовые образцы совершат два тренировочных прохода в общем строю. В этом году он будет состоять из 39 исторических боевых машин.