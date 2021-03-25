Москва, , 09:22 — REGNUM Законопроект, вводящий штрафы на работу спортивных агентов без аккредитации, внесли в Госдуму депутаты Борис Пайкин (ЛДПР) и Владислав Третьяк («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 25 марта.

Предлагается не только запретить осуществление деятельности спортивных агентов по содействию в трудоустройстве спортсменов и тренеров в профессиональные спортивные клубы без получения аккредитации, но и вводится штраф для нарушителей. Максимальный размер санкций составит 500 тыс. рублей.

Деятельность спортивных агентов регулируется далеко не всеми спортивными федерациями, а там, где она регулируется, отмечены многочисленные случаи нарушений, отметил Пайкин. Так, например, по решению Российского футбольного союза были отозваны аккредитации у четверти действующих агентов за несоблюдение требований РФС.

«Рынок спортивных агентов должен стать более прозрачным благодаря новому законопроекту, ведь введение ответственности за работу без аккредитации не оставит выбора тем, кто до сих пор работает, не соблюдая требования закона», — отметил парламентарий.

Ряд хоккейных агентов, договаривающихся с клубами, не имеют аккредитации, которая позволяла бы им официально заниматься агентской деятельностью, и игнорируют правила Федерации Хоккея России, отметил Третьяк.