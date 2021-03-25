Уфа, , 09:26 — REGNUM Две тысячи литров водной эмульсии собрали спасатели при ликвидации вытекания нефтепродукта, обнаруженного на реке в Уфе в микрорайоне Сипайлово. Об этом 25 марта сообщает пресс-служба городского управления гражданской защиты.

Сообщается, что 14 марта 2021 года на реке Уфе около дома № 71 на ул. Набережная р. Уфы было обнаружено пятно нефтепродукта. Тогда спасатели установили боновые ограждения и начали обрабатывать загрязнённую поверхность сорбентом и собирать вещество. Угрозы для здоровья и жизни людей нет, распространение вещества специалисты не допустили.

Согласно данным на 24 марта, специалисты собрали две тысячи литров водной эмульсии. Рабочие постоянно очищают ливневую канализационную трубу, из которой нефтепродукт попал в реку. В настоящее время они собирают уже остатки вещества, вытекающих из ливневой канализации.

По информации министерства природопользования и экологии Башкирии, в месте вытекания нефтепродукта в реку Уфа выходит труба ливневой канализации с набережной. Специалисты установили, что неизвестные лица слили нефтепродукт в колодец ливневой канализации рядом с домом № 69 на улице Набережная.

Ранее ИА REGNUM сообщало том, что в Башкирии могут построить завод по производству фандоматов.