Валлетта, , 09:23 — REGNUM Футболисты сборной России в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с национальной командой Мальты позволили себе вольности. Об этом 25 марта рассказал на пресс-конференции главный тренер российской сборной Станислав Черчесов.

«Мы ждали непростой матч, таковым он и получился. В какой-то степени мы помогли сопернику, поскольку позволили себе вольности, и одна из контратак завершилась голом», — сказал он.

Также главный тренер российской команды добавил, что после этого счет в матче был скользким, после чего тренерский штаб сделал несколько замен, что позволило команде перехватить инициативу и выиграть.

При этом Черчесов отметил, что сборная России на данный момент выступает в очень ровной группе отборочного турнира ЧМ-2022.

«Это только кажется со стороны, что легко, думаю, что многие команды на Мальте могут столкнуться с проблемами. У нас очень ровная группа и сегодня мы еще раз в этом убедились. К каждой команде надо максимально готовиться так, чтобы добиться результата в нужный день», — почеркнул он.

Отметим, в следующем матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная России 27 марта в Сочи сыграет с командой Словении.

Напомним, ранее сборная России по футболу обыграла национальную команду Мальты со счётом 3:1.