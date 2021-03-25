Москва, , 09:20 — REGNUM Новые названия с 25 марта получили три станции Московской железной дороги (МЖД), сообщили в пресс-службе МЖД.

С сегодняшнего дня железнодорожная станция Коломенская называется Варшавской, Тушино — Тушинской, а Перово (Казанского направления) — Чухлинкой. Решение принято для унификации навигации, чтобы пассажирам было проще ориентироваться во время поездок.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее об изменениях рассказали в департаменте транспорта Москвы.

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