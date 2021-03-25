Кишинёв, , 09:21 — REGNUM В Молдавии в течение суток 24 марта выявили 2273 случая заражения коронавирусом в ходе 6070 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

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За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 219 988 носителей SARS-CoV-2. Из них признаны медиками выздоровевшими 193 562 человека, в том числе 1932 — за последние сутки.

В больницах республики размещены 4448 пациентов с COVID-19, из которых 341 находятся в тяжёлом состоянии. За время пандемии в 4661 случае пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались, в том числе 38 — за последние сутки.

Днём ранее в стране выявили 1621 случай заражения коронавирусом в результате проведения 4822 тестов. Выздоровевшими врачи признали 1755 человек.

Стоит отметить, что 32 умерших пациента с COVID-19 за сутки для Молдавии является «рекордным» показателем.

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