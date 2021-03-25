Варшава, , 09:19 — REGNUM Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский и генеральный секретарь Объединения польских епископов Артур Мизиньский по итогам своей встречи выпустили совместное заявление, в котором призвали всех жителей республики ответственно отнестись к третьей волне пандемии и соблюдать все предписанные ограничения. Ссылка на документ была опубликована 24 марта на официальной странице Объединения польских епископов в соцсети Twitter.

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«Только наше ответственное отношение к пандемии позволит нам выйти из ситуации победителями и как можно скорее вернуться к нормальной жизни. Не только вакцинация, но и наша сознательность и забота о близких могут нам в этом помочь», — говорится в сообщении.

Министр Адам Недзельский и епископ Артур Мизиньский также призвали всех священников «очень серьезно отнестись к правилам относительно максимального количества верующих, которые могут одновременно участвовать в богослужении».

«Особенно актуален данный вопрос накануне Пасхи. Мы знаем, как важны слова священнослужителей для верующих, поэтому призываем всех служителей храмов к формированию ответственного отношения к пандемии у всех прихожан», — говорится в заявлении.

Предполагается, что данное письмо будет направлено всем церковным приходам. К нему будет прикреплен список санитарно-эпидемиологических правил для деятельности храмов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-министр иностранных дел Польши Гжегож Схетына назвал католические костелы «рассадниками COVID-19» и призвал их временно закрыть.