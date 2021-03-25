Бишкек, 25 марта 2021, 09:18 — REGNUM Массовая вакцинация населения Киргизии начнется с 29 марта, сообщили в пресс-центре министерства здравоохранения и социального развития республики.
В настоящее время вакцины доставляются в Ош и пункты вакцинации в Чуйской области. Во всех регионах проходит обучение медицинского персонала. На первом этапе прививки начнут ставить в Бишкеке, Оше и Чуйской области.
Первыми вакцину получат медработники с высоким риском заражения коронавирусом, работники скорой медицинской помощи, сотрудники медучреждений долговременного ухода, работники образования и правоохранительных органов.
Ранее Киргизия получила 150 тыс. доз китайской вакцины против коронавируса SinoPharm.
Читайте также: В Киргизии выявили 115 новых случаев заражения коронавирусом