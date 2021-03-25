Улан-Удэ, , 09:17 — REGNUM У министра образования Бурятии Баира Жалсанова и одного из его заместителей проходят обыски. Об этом сообщают местные СМИ и телеграм-каналы со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Обыски, как отмечается, прошли утром 25 марта по домашним адресам чиновников. Предположительно, они связаны с делом о льготах частному детскому саду.

Официального подтверждения информации пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года был задержан заместитель председателя правительства Бурятии по экономическому развитиюАлексей Мишенин. Уголовное дело было возбуждено в связи с его работой на Новосибирском авиаремонтном заводе. В январе 2021 года зампред был уволен.

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