Берлин, , 09:20 — REGNUM Немецкое тюнинговое ателье Brabus представило более мощную версию электрического кабриолета Smart EQ ForTwo Cabrio под названием Brabus 92R. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Тираж спецверсии ограничен 50 экземплярами. При этом цвет кузова и оформление салона клиенты смогут подбирать под себя из множества вариантов.

Внешне машина выделяется фирменным обвесом. Тюнеры оснастили автомобиль перенастроенной подвеской. Благодаря ей клиренс у модели уменьшился на 25 мм. Также авто оснащено более крупными дисками размером 16 дюймов спереди и 17 дюймов сзади. Внутри спецверсия может похвастаться оригинальным кожаным салоном с логотипами Brabus.

В движение кабриолет приводит модернизированный электрический мотор. В ателье увеличили его мощность с 82 до 92 л. с., а крутящий момент со 120 до 133 Нм. С 0 до 100 км/ч электрокар разгоняется за 10,9 с (-1 сек.).

Ранее ателье Brabus представило более производительную версию Mercedes-AMG A45 S под названием Brabus B45. Модернизированный автомобиль получил 444-сильный турбомотор объёмом два литра. До «сотни» B45 разгоняется на 0,2 секунды быстрее, чем его базовая версия. Обновлённая модель набирает «сотню» за 3,7 секунды.

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