Оренбург, , 09:12 — REGNUM На территории Оренбургской области между Оренбургом и Илеком построят грузовой железнодорожный путь, сообщает пресс-служба областного правительства.

Для региона и местного бизнеса этот проект обеспечит прямой выход на Казахстан и далее в Китай, новые возможности для экспорта и развития торговых связей, а также укрепление транспортно-транзитного потенциала.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер обсудил с экспертами консалтинговой компании стратегию для увеличения железнодорожного трафика с Казахстаном.

» Нужно проработать комплекс шагов для снижения тарифов на транзит, что приведет к увеличению товарооборота. За этим последует развитие необходимой пропускной и логистической инфраструктуры», — поставил задачу глава региона.

Одним из ключевых проектов в этой сфере станет строительство грузового железнодорожного пути на участке Оренбург — Илецк. На его реализацию ОАО «РЖД» направит 5 млрд рублей. Реализация проекта начнется в 2022 году.