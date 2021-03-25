Нью-Йорк, США, , 09:12 — REGNUM В первом эпизоде сериала Hulu по популярной серии видеоигр Hitman Агент 47 будет иметь волосы на голове. Об этом 25 марта сообщил портал Game Informer.

Должность исполнительного продюсера проекта занял Дерек Кольстад, написавший сценарий к трём фильмам серии «Джон Уик». Во время интервью он сообщил журналистам, что в первом эпизоде сериала главный герой продемонстрирует зрителям свою шевелюру, а знаменитую лысину со штрихкодом они увидят лишь в конце серии.

Кольстад пояснил, что по сюжету Агент 47, считающий себя независимым киллером, в какой-то момент поймёт, что в действительности ни один выбор, который он сделал в жизни, не являлся его собственным. В какой-то момент герой обнаружит под кожей штрих-код и захочет узнать, кто он такой на самом деле.

Напомним, Hulu анонсировал сериал по Hitman в 2017 году. Ранее уже предпринимались попытки экранизировать серию, в 2007 году на экраны вышла картина «Хитмен» с Тимоти Олифантом в главной роли, а в 2015-м — картина «Хитмэн: Агент 47» с Рупертом Френдом.

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