Саратов, , 09:36 — REGNUM В Саратовской области по состоянию на 25 марта общее число заболевших COVID-19 достигло 53 853 человек, за сутки выявлен 161 новый случай заражения. Накануне заболели 159 человек. Выздоровели с начала пандемии 48 522 пациента, или 90,1%, за сутки — 159 человек. Всего скончались 775 саратовцев, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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В Саратове за минувший день зарегистрированы 55 случаев заражения, в Энгельсском — 19, остальные — в других муниципалитетах области. Пневмония выявлена у 95 пациентов. Самый высокий уровень заболеваемости сохраняется среди жителей старше 50 лет.

ИА REGNUMнапоминает, в Приволжском федеральном округе по состоянию на 24 марта выявили 1535 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Полностью выздоровели 516 578 жителей округа, за последние сутки выписаны 1690 человек. Скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 12 010 человек, за минувшие сутки скончались 65 жителей Поволжья. Накануне умерли 69 жителей округа.

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