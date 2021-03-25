Вашингтон, , 09:12 — REGNUM Выделение транша в размере $500 млн для Пакистана одобрил Международный валютный фонд (МВФ). Об этом 25 марта сообщается в пресс-релизе МВФ.

«Решение (Исполнительного) совета (фонда по итогам проведенного обзора) позволяет незамедлительно выделить специальные прав заимствования (SDR, расчетная единица МВФ) на 350 млн, (что эквивалентно) примерно $500 млн», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что данное решение было принято, несмотря на «беспрецедентные проблемы», связанные с пандемией коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта стало известно, что директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева намерена к июню представить план расширения ресурсов фонда на $650 млрд.