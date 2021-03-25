Москва, , 09:09 — REGNUM Главная выставка страны — ВДНХ — 27 марта в 12-й раз присоединится ко всемирной экологической акции «Час Земли», сообщается на портале мэра столицы.

В этот день на территории ВДНХ с 20:30 до 21:30 отключат архитектурно-художественную подсветку пяти знаковых объектов.

Будет выключена подсветка павильонов «Рабочий и колхозница», «Космос», «Земледелие», арки главного входа ВДНХ и зоны животноводческого городка. Отключение объектов не повлияет на безопасность прогулок посетителей выставки.

Как сообщало ИА REGNUM, столица Татарии присоединится 27 марта к экологической акции «Час Земли».

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