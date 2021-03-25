Москва, 25 марта 2021, 09:07 — REGNUM В городскую больницу Степанакерта в Нагорном Карабахе доставлены дефибрилляторы, электрокардиограф, одноразовые простыни, лицевые маски, антисептические средства. Медицинское оборудование и расходные материалы (всего более 50 наименований) предоставили представители Русской гуманитарной миссии и благотворительных фондов «Доктор Лиза» и «Спеши к добру». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Минобороны РФ 25 марта.
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Добавку гуманитарной помощи в Степанакерт обеспечили военнослужащие российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе.
Помимо врачей, подарки из России получили ученики средней школы № 3 имени Грибоедова в Степанакерте.
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Как сообщало ИА REGNUM, содействие азербайджанской стороне оказывается на основе трёхстороннего соглашения России, Армении и Азербайджана о прекращении военных действий, подписанного 9 ноября 2020 года. Согласно этому документу, в республике был развёрнут миротворческий контингент Российской Федерации.