Кызыл, , 09:07 — REGNUM В Барун-Хемчикском районе Тувы возбуждено уголовное дело по факту поножовщины в школе. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике, в совершении преступления подозревается 16-летний житель города Ак-Довурак.

По данным следствия, инцидент произошёл утром 4 марта на территории городского лицея. Подозреваемый из-за ранее произошедшего конфликта ударил перочинным ножом своего одноклассника.

«Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы несовершеннолетний подозреваемый причинил потерпевшему проникающее колото-резаное ранение грудной клетки, расценивающееся как тяжкий вред здоровью», — отметили в управлении.

В отношении подростка избрана мера пресечения в виде присмотра. Дело возбуждено по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В рамках расследования следователи намерены установить условия жизни и воспитания подозреваемого, а также дать оценку действиям чиновников управления образования.

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