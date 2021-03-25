Куала-Лумпур, , 09:07 — REGNUM Малайзия вернет США контейнер с пластиковыми отходами, поскольку считается, что это нарушает новые правила ООН в отношении опасных отходов, сообщает Antara.

Представитель министерства окружающей среды Малайзии Мохамад Халил Зайяни Сумиран заявил, что партия отходов, не получившая предварительного разрешения на импорт в Малайзию, шла из США.

«После расследования Малайзия отправит контейнеры обратно в страну происхождения», — заявил Мохамад Халил Зайяни Сумиран.

Ранее более 180 стран согласились запретить торговлю трудно перерабатываемыми пластиковыми отходами, чтобы не дать богатым странам поставлять мусор в развивающиеся страны, что часто приводит к загрязнению местной окружающей среды и океана.

Напомним, Малайзия, которая является крупнейшим в мире местом назначения пластиковых отходов после Китая, запретила импорт опасных отходов в 2018 году.