Сеул, , 09:07 — REGNUM Начиная с 1 апреля в столице Южной Кореи вернутся к обычному режиму работы государственные и частные детские сады. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей мэрии Сеула.

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Известно, что дошкольные учреждения возобновят свою работу спустя 128 дней. Напомним, что все столичные детские сады были временно закрыты 24 ноября 2020 года.

Однако, несмотря на это, заполняемость данных учреждений составила 87% за счёт услуг по присмотру за детьми работающих родителей.

Между тем представители администрации рекомендовали перед открытием учреждений дошкольного образования провести профилактическое тестирование всех сотрудников, а также по одному члену семей, дети которых посещают детский сад.