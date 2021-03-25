Екатеринбург, , 09:11 — REGNUM Полицейские Екатеринбург задержали мужчину, подозреваемого в развратных действиях в отношении 13-летней девочки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД по городу.

Инцидент произошёл 16 января 2021 года. Гражданин вытащил свой половой орган в полупустом транспорте перед школьницей, чем сильно напугал её. После этого девочка покинула трамвай не на своей остановке.

Подозреваемый — ранее не судимый 35-летний житель Березовского. «Мужчина может быть причастен к целой серии подобных происшествий, однако вполне возможно, пострадавшие не сообщали об этом в полицию», — уточнили в УМВД.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Перми отправили в суд дело против горожанина, подозреваемого в совершении развратных действий в отношении ребёнка.

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