Нью-Дели, , 09:01 — REGNUM Власти Индии временно приостановили поставки на экспорт вакцины против от COVID-19 компании AstraZeneca, которую производит Индийский институт сыворотки (SII). Об этом сообщает телеканал NDTV.

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Отмечается, что это решение также может затронуть поставки препарата в рамках программы COVAX.

«Программа COVAX ведет переговоры с правительством Индии с целью обеспечения поставок как можно скорее. Но никакого экспорта до тех пор, пока ситуация в Индии не стабилизируется», — отметил источник телеканала.

По его словам, это временная мера и потом экспорт препарата может продолжиться.

Как сообщало ИА REGNUM, на данный момент использование вакцин AstraZeneca приостановлено в более чем десяти странах, включая Германию и Францию. Приостановление их использования связано с побочными реакциями на вакцину, которые зафиксированы у многих пациентов. Польское правительство приняло решение продолжать вакцинацию указанным препаратом.