Доха, , 09:03 — REGNUM Власти Катара приняли решение об ужесточении связанных с пандемией коронавирусной инфекции ограничений из-за обнаружения на территории страны «британского» штамма коронавируса. Об этом 25 марта сообщает катарская газета Gulf Times со ссылкой на правительство страны.

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«Решения вступят в силу с завтрашнего дня (пятница, 26 марта 2021 г.) до дальнейшего уведомления», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что новые меры подразумевают закрытие спортзалов, любых спортивных секций, запрет на посещение детьми младше 12 лет магазинов, где могут находиться только 30% от максимально возможного числа посетителей.

Помимо этого, до минимального сокращается количество посетителей кинотеатров, музеев и предприятий общественного питания, а также вводится запрет на приглашение в дом гостей и собрания на открытом воздухе с числом участников более пяти человек.

Отметим, на сегодняшний день в Катаре выявлено за все время пандемии свыше 175 тыс. носителей коронавируса.