Барнаул, , 08:59 — REGNUM Не исключено, что Центробанк РФ, предложивший внести изменения в УК РФ для наказания телефонных мошенников, изобретает велосипед. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил представитель правоохранительных органов Алтайского края — автор телеграм-канала Unusual Crimes Barnaul:

«Есть же в Уголовном кодексе РФ часть 4 (особо крупный размер) и есть — «организованная группа». Всё, большего для классификации не нужно. По ч. 4 ст. 159 мошенничество наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Как они собираются привязывать ч. 6 («Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба»), а собственно, это часть 5, только в особо крупном размере, — вот не представляю». Банк России изобретает велосипед».

Напомним, в 2020 году, согласно докладу регулятора, Банк России выявил и отправил на блокировку 26,4 тыс. телефонных номеров, с которых мошенники обзванивали клиентов банков. Это почти в два раза (на 86%) больше, чем годом ранее.

О том, что Центробанк предложил внести некоторые дополнения в Уголовный кодекс, чтобы мошенники, которые с помощью социальной инженерии обманывают банковских клиентов, не смогли избежать суда, сообщили РИА Новости.