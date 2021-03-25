Вашингтон, , 08:59 — REGNUM Первая леди Джилл Байден объяснила 24 марта, почему она не стала в очередной раз красить волосы для встречи с футболисткой Меган Рапино, сообщает New York Post.

Президентская чета приняла знаменитую спортсменку, которая поддерживала кандидата-демократа Джо Байдена в прошлом году, в Белом доме, чтобы поддержать ее протест профессиональных спортсменов-женщин, зарабатывающих меньше денег, чем мужчины, а также женщин, зарабатывающих меньше мужчин в целом.

«Меган, тебе придется меня простить, но я решила больше не красить волосы в фиолетовый цвет», — заявила Байден.

«В прошлый раз, когда мы виделись, я распылила фиолетовый на волосы. Но это не значит, что я менее взволнована тем, что вы здесь», — сказала Джилл Байден, представляя спортсменов.

В прошлом году Джилл Байден покрасила часть своих волос в фиолетовый цвет для видеотрансляции разговора с Рапино, капитаном команды OL Reign из Такомы, Вашингтон.

«Я член ЛГБТ-сообщества с розовыми волосами, и там, откуда я родом, я могла только мечтать, что буду стоять на том же месте, что и сейчас, в Белом доме», — заявила Рапино на мероприятии.

Байден практически безоговорочно поддержал предложение Рапино о повышении заработной платы женщинам-футболисткам.

«Неважно, являетесь ли вы электриком, бухгалтером или членом лучшей футбольной команды в мире, разница в оплате труда реальна. И эта команда является живым доказательством того, что вы можете быть лучшими в своем деле и при этом бороться за равную оплату», — подчеркнул Байден.