Вашингтон, 25 марта 2021, 08:59 — REGNUM Первая леди Джилл Байден объяснила 24 марта, почему она не стала в очередной раз красить волосы для встречи с футболисткой Меган Рапино, сообщает New York Post.
Президентская чета приняла знаменитую спортсменку, которая поддерживала кандидата-демократа Джо Байдена в прошлом году, в Белом доме, чтобы поддержать ее протест профессиональных спортсменов-женщин, зарабатывающих меньше денег, чем мужчины, а также женщин, зарабатывающих меньше мужчин в целом.
В прошлом году Джилл Байден покрасила часть своих волос в фиолетовый цвет для видеотрансляции разговора с Рапино, капитаном команды OL Reign из Такомы, Вашингтон.
Байден практически безоговорочно поддержал предложение Рапино о повышении заработной платы женщинам-футболисткам.